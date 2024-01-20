В пресс-службе Российских железных дорог в субботу, 20 января, сообщили, что после гибели кота Твикса, которого во время стоянки в Кирове выбросила из вагона проводница, внесут изменения в правила перевозки животных.
В РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса
Комментарии
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Ольга Николаева
Как могла проводница не знать о том, что едет животное?! Она проверяла на него билет! Дебилка!
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20 час.
Надежда Белугина
Проводница могла вернуть кота хозяину - это однозначно. Безответственно отнеслась к своим обязанностям. Пусть заплатит обещанную сумму за розыски кота, а не просто так беспечно вильнёт хвостиком: я не я и хата не моя.
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17 час.
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