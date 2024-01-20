В РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Как могла проводница не знать о том, что едет животное?! Она проверяла на него билет! Дебилка!

Надежда Белугина

Проводница могла вернуть кота хозяину - это однозначно. Безответственно отнеслась к своим обязанностям. Пусть заплатит обещанную сумму за розыски кота, а не просто так беспечно вильнёт хвостиком: я не я и хата не моя.