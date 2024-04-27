Разовые бомбовые кассеты РБК-500 в Спецоперации

Разовая бомбовая кассета РБК-500 АО-2,5РТ с осколочными боевыми элементами. Фото Vitalykuzmin.net В арсеналах российской фронтовой авиации имеются разовые бомбовые кассеты РБК-500, несущие боевые элементы разных типов.
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