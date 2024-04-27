БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • степан дунов
    Куда он отправится ??????Последняя атака н...
  • Аудрюс
    Пока народ страны 404 не поймет, что нет ни каких ВСУ, а есть ЧВК НАТО или украинские легионы НАТО  они будут с хохля...Последняя атака н...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Последняя атака н...

Разовые бомбовые кассеты РБК-500 в Спецоперации

Разовые бомбовые кассеты РБК-500 в Спецоперации

Разовая бомбовая кассета РБК-500 АО-2,5РТ с осколочными боевыми элементами. Фото Vitalykuzmin.net В арсеналах российской фронтовой авиации имеются разовые бомбовые кассеты РБК-500, несущие боевые элементы разных типов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх