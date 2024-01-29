Симоньян: у армии Франции в Первую мировую был пароль с благодарностью России

У французской армии времен Первой мировой войны был пароль с пожеланием «здравствовать» России. Об этом в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» напомнила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.