«Известия»: вместе с генералом Ивановым задержали еще несколько человек

Во время задержания Замминистра обороны Тимура Иванова под стражу были взяты еще несколько человек, причастных к передаче денег в «сложной цепочке посредников», сообщил неназванный источник газеты «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии