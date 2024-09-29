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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ростислав Гайтюкевич: «Мыслей о смене гражданства не было совсем. Я вырос здесь, страна дала мне возможность тренироваться и стать тем, кто я есть сейчас»

  С 2022 года россиян не допускают до международных турниров по бобслею. «У меня мыслей о смене гражданства не было совсем, никогда в голову такое не приходило.

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