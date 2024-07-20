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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук об Олимпиаде: «То, что нас не пустили – абсурд, уникальная несправедливость. Люди, принявшие решение, пожалеют. Ломать карьеры молодых пацанов и девчонок – некрасиво»

Ранее стало известно, что в Париже выступят 15 российских спортсменов. «То, что не пустили туда нас, это абсурд.

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