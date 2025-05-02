Юрист Билялова: граждан России могут штрафовать за антисанитарию на дачном участке

В некоторых случаях сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей Граждан России могут штрафовать за мусор на дачном участке, неприятный запах, порчу земли и наличие животных, разведение которых на территории запрещено.
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