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Мы соседи по планете

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Молоко вместо обеда и 15 минут в лифте без дверей: изнанка шахтёрской смены

Молоко вместо обеда и 15 минут в лифте без дверей: изнанка шахтёрской смены

30 августа — День шахтёра. Каждый год в последнее воскресенье августа его отмечают в России и странах бывшего СССР: повод учредить праздник появился в 1947 году, а корни уходят в ночь с 30 на 31 августа 1935-го, когда донбасский горняк Алексей Стаханов за одну смену вырубил 102 тонны угля при норме семь — и дал имя целому движению.

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