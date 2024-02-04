МО: ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении

Российская армия успешно отразила серию нападений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ, которая опубликована в его официальном Telegram-канале.
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