Житель Алтая пропустил все знаки и улетел в яму на угнанном у женщины КамАЗе

После пьянки хотел продолжить веселье в соседнем селе В Алтайском крае 38-летний житель Мамонтовского района угнал у знакомой грузовик и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает региональное МВД.
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