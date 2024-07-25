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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» выглядит как средняя команда. Ни забеганий, ни открываний, ни стеночек». Сочнов об игре красно-белых

«Спартак» выглядит как средняя команда. Ни забеганий, ни открываний, ни стеночек». Сочнов об игре красно-белых

Красно-белые уступили в 1-м туре Мир РПЛ «Оренбургу» на его поле со счетом 0:2. «Ну что можно сказать после первой игры? Не нравится команда.

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