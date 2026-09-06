Польша создала новую воинскую часть у границы с Россией

Новое подразделение материально-технического обеспечения польской армии — 29-й Военный хозяйственный отряд — создало командование Вооруженных сил Польши в Цехануве в рамках усиления военной инфраструктуры у границы с Россией, сообщает 4 сентября Defence24.
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