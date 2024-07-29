НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Кожевников о Епанчинцеве в «Сибири»: «Будет тяжелее, чем в «Амуре», молодежи мало. Но у Новосибирска есть большой плюс – поддержка болельщиков, одна из лучших на Востоке» 

«Не понимаю, почему о «Сибири», как и о «Витязе», так мало пишут. Новосибирск – один из главных хоккейных городов России, территория постоянных аншлагов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх