Что происходит на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем ключе Елена ГалицкаяНа самом большом кладбище Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер» в Горячем ключе появилась необычная архитектурная деталь – «зубы дракона».
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