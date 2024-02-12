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Что происходит на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем ключе

Что происходит на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем ключе

Что происходит на кладбище ЧВК «Вагнер» в Горячем ключе Елена ГалицкаяНа самом большом кладбище Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер» в Горячем ключе появилась необычная архитектурная деталь – «зубы дракона».

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