Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 10 мая в 21:00 человек переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на свой зеленый сигнал светофора.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) 10 мая в 21:00 человек переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе на свой зеленый сигнал светофора.
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