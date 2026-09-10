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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ланс» победил «Славию», уступая 1:2 к 91-й минуте. На камбэк давали 67.00

«Ланс» обыграл «Славию» (3:2) на выезде в рамках общего этапа ЛЧ. Клуб Лиги 1 уступал со счетом 1:2 к 91-й минуте.

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