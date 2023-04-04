МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Наведи порядок в стране - вот и будет тебе рейтинг!!!«Он должен думать...
  • radiofree RF
    Сколько можно призывать,действовать надо!!!!!!Президент Путин п...
  • Россиянин
    Фашистов надо уничтожить!!! Никаких переговоров!!! Это нелюди!!!Командир ВСУ сдал...

Сатановский: Путин устроил Байдену сюрприз, который ему очень не понравится

Сатановский: Путин устроил Байдену сюрприз, который ему очень не понравится

ПолитРоссия Владимир Путин выстроил в ОПЕК+ особую конструкцию отношений, которая позволила преподнести Джо Байдену очень неприятный сюрприз.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх