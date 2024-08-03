Подводные новинки Поднебесной

На сегодняшний день ВМС НОАК уже обошли по количеству кораблей ВМС США. Подлодки типа 039 – первая самостоятельная разработка китайских инженеров, не опирающаяся на готовые решения коллег из других стран.
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