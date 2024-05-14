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Китай

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Китай призвал не препятствовать становлению Палестины членом ООН

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Китай призывает соответствующие страны не препятствовать становлению Палестины в качестве члена ООН и не продолжать противостоять международному сообществу, международной справедливости и человеческой совести, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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