Китай призвал не препятствовать становлению Палестины членом ООН

Пекин, 13 мая /Синьхуа/ -- Китай призывает соответствующие страны не препятствовать становлению Палестины в качестве члена ООН и не продолжать противостоять международному сообществу, международной справедливости и человеческой совести, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.