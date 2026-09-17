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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум о Джейлене Брауне: «Я люблю этого парня. Нужно ценить то, чего мы добились вместе»

Звезда « Бостона » Джейсон Тейтум рассказал об отношениях с Джейленом Брауном , подчеркнув, что между ними никогда не было серьезных разногласий.

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