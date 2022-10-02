Ну где еще увидишь такое: в Медиалиге исполнен результативный пенальти с сальто

В Winline Медиалиге творится вот такое: Норик из МФК «Рубин» реализовал пенальти в матче против GOATS, сделав сальто на месте, сообщает телеграм-канал генерального спонсора самой громкой на сегодня лиги в России.
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