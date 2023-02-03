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Байрамян хочет, чтобы «Ростов» стал чемпионом: «Раз мы смогли за 17 туров быть на 3-м месте, то все в наших руках»

Хорен Байрамян считает, что «Ростову» по силам выиграть Мир РПЛ. — Полузащитник «Ростова» Глебов сказал, что хотел бы закончить чемпионат в тройке.

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