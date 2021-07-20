Российские спортсмены рассчитывают на 60 медалей на Олимпиаде

Олимпийская сборная России рассчитывает на 50-60 медалей в Токио. Это позволит команде войти в первую тройку в неофициальном зачете Олимпийских Игр, отмечает глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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