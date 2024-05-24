Экипажи вертолетов Ми-35 и Ка-52М ВКС поразили позиции ВСУ в Харьковской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удары неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.
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