«Пойду голосовать»: Ивлеева оценила послание Путина Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин традиционно озвучил послание к Федеральному собранию. Оскандалившаяся в конце прошлого года блогер Настя Ивлеева призналась, что посмотрела послание Путина впервые и была впечатлена от увиденного и услышанного.
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