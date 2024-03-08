«Пойду голосовать»: Ивлеева оценила послание Путина Федеральному собранию

Сегодня президент России Владимир Путин традиционно озвучил послание к Федеральному собранию. Оскандалившаяся в конце прошлого года блогер Настя Ивлеева призналась, что посмотрела послание Путина впервые и была впечатлена от увиденного и услышанного.