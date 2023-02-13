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Politico: ЕС введет санкции против компании из ОАЭ, обвиняемой в содействии в обходе санкций

Европейский союз может ввести санкции против судоходной компании из Дубая, которую ЕС подозревает в помощи России в обходе нефтяных санкций, в рамках нового пакета санкций против России, сообщает Politico.

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