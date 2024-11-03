«Динамо-Брянск» ждет увлекательная развязка осеннего сезона

Брянской команде осталось сыграть в этом году еще два матча. От их результатов зависит очень многое: динамовцы могут выйти в группу Золото и бороться весной за выход в Первую лигу, а могут вылететь во Вторую лигу «Б».
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