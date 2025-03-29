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«Рейнджерс» использовали 1 из 7 попыток в большинстве против «Анахайма». У команды Лавиолетта 26-я реализация в НХЛ, в прошлом сезоне – 3-я

«Рейнджерс» проиграли «Анахайму» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда тренера Питера Лавиолетта реализовала лишь одну из семи попыток при игре в большинстве.

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