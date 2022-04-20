РБК: как Берлин встречает беженцев с Украины

Каждый день в германскую столицу прибывают поездами из Польши сотни украинских беженцев. Основной точкой приема граждан с Украины стал Главный вокзал Берлина - Berlin Hauptbahnhof, представляющий собой многоуровневое здание, выстроенное в 2006 году.
Каждый день в германскую столицу прибывают поездами из Польши сотни украинских беженцев. Основной точкой приема граждан с Украины стал Главный вокзал Берлина - Berlin Hauptbahnhof, представляющий собой многоуровневое здание, выстроенное в 2006 году.
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