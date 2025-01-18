В Госдуме анонсировали новую индексацию страховых пенсий

Вскоре российское правительство может принять решение о доиндексации страховых пенсий на 2,22%. Об этом в разговоре со «Звездой» заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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