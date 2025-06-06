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Царьград

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Киевляне остались без света: До возвращения электричества в тысячи квартир ещё много-много часов

Киевляне остались без света: До возвращения электричества в тысячи квартир ещё много-много часов

В Киеве более 2000 квартир на левом берегу остались без света. Киевская городская государственная администрация сообщила о планах восстановить электроснабжение в течение суток.

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