В Орле частично восстановлено движение трамваев

Сегодня после 14:00 трамвай № 3 возвращается на привычный маршрут «ул. Пушкина — завод „Химмаш“».Сегодня после 14:00 трамвай № 3 возвращается на привычный маршрут «ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым