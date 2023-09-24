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Рик Карлайл о подписании Топпина: «Мы получили одного из лучших игроков в мире по игре при переходе из обороны в атаку»

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл объяснил, почему команда выменяла тяжелого форварда Оби Топпина у «Нью-Йорка».

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