Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума

Японская компания вложится в дополнительные линии для компаундов MUF и гранул компрессионного формования — производство в Сучжоу запустят к 2030 финансовому году Японская химическая корпорация Sumitomo Bakelite объявила о расширении производства материалов для корпусирования полупроводников.