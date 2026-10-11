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Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума

Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума

Японская компания вложится в дополнительные линии для компаундов MUF и гранул компрессионного формования — производство в Сучжоу запустят к 2030 финансовому году Японская химическая корпорация Sumitomo Bakelite объявила о расширении производства материалов для корпусирования полупроводников.

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