Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...
  • Павел К
    Что же он так обессилил за несколько дней да еще на внедорожнике? У него не было еды, воды, тулупа?Сотрудники Госавт...

Старший сержант полиции Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию

Старший сержант полиции Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом по плаванию

«Сегодня на XXXII летних Олимпийских играх в Токио российский пловец, полицейский патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх