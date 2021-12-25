Начальник ЧК: кем на самом деле был Феликс Дзержинский?

20 декабря в России отмечается День работников органов безопасности. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1917 года появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности.
20 декабря в России отмечается День работников органов безопасности. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1917 года появилась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности.
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