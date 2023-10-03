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Запрет на въезд российских автомобилей вступил в силу в Норвегии

Ограничения затрагивают авто вместимостью до девяти сидячих мест. Вступил в силу анонсированный министерством иностранных дел королевства запрет на въезд на территорию Норвегии автомобилей с российской регистрацией, передаёт ТАСС.

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