«Ладно бы была бы это баня»: Сергей Шнуров записал издевательское видео и обращение к Насте Ивлеевой после ее вечеринки

Сергей Шнуров отличается тем, что часто записывает провокационные ролики на какие-то громкие темы. Не смог он обойти стороной и вечеринку Насти Ивлеевой, после которой многие артисты, которые там присутствовали, лишились работы и подверглись санкциям.