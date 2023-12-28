«Ладно бы была бы это баня»: Сергей Шнуров записал издевательское видео и обращение к Насте Ивлеевой после ее вечеринки

Сергей Шнуров отличается тем, что часто записывает провокационные ролики на какие-то громкие темы. Не смог он обойти стороной и вечеринку Насти Ивлеевой, после которой многие артисты, которые там присутствовали, лишились работы и подверглись санкциям.
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