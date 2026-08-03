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Зеленский устроил кадровые перестановки в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский намерен произвести кадровые изменения и назначить Рустема Умерова, который сейчас занимает пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на должность главы Службы внешней разведки.

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