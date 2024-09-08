Уроженка Азербайджана била детей в оренбургском дворе. За дело взялись и МВД, и СКР

Valentina hohlova

годами дума ничего не делала и сегодня юлит и изворачивается. что должно случиться чтобы она думка проснулась. раз спит - значит все они в сговоре с некоторыми губерами, мвд и хуснулинами. гром не грянул , свистка не было и видимо не будет раз решено повышать благополучие среднеазиатского населения (оказывается есть программа в которую вовлекли Россию ) и рост населения за счёт плодовитых жен мигрантов, которых позволили миллионами ввозить и предоставлять все права и привилении с гражданством.