Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Уроженка Азербайджана била детей в оренбургском дворе. За дело взялись и МВД, и СКР

Уроженка Азербайджана била детей в оренбургском дворе. За дело взялись и МВД, и СКР

Следственный комитет России обратил внимание на оренбургское дело – барышня из Азербайджана чинила своё правосудие, правда, в масштабах одного конкретно взятого двора на Новой улице.

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Комментарии
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Valentina hohlova
годами дума ничего не делала и сегодня юлит и изворачивается. что должно случиться чтобы она думка проснулась. раз спит - значит все они в сговоре с некоторыми губерами, мвд и хуснулинами. гром не грянул , свистка не было и видимо не будет раз решено повышать благополучие среднеазиатского населения (оказывается есть программа в которую вовлекли Россию )  и рост населения за счёт плодовитых жен мигрантов, которых позволили миллионами ввозить и предоставлять все права и привилении с гражданством.
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2 час.
ВР
Вова Рябов
Детям в секции не в компьютер.и на улицу наводить порядок.так кто стоит за этим что эти шайтаны у нас плодятся в стране
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2 час.
ПМ
Павел Миллер
Госкурятник ко-ко-ко-ко....
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2 час.

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