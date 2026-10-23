38-летний уроженец Архангельска в дневное время 23 июля 2026 года, управляя автомобилем УАЗ, не убедившись и не приняв достаточных мер к обеспечению безопасности движения задним ходом, не предоставил преимущество в жилой зоне и допустил наезд на пожилую женщину 1945 года рождения, в том числе неоднократно переехал последнюю колесами автомобиля.