Как быть, если средства есть, а денег снова нет

Если дорог тебе твой рубльНа сегодня в России деньги снова дороги, и не только по кредитному проценту и по валютному курсу, но и по степени доступности.
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