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Отдел полиции сгорел на Кубани: причину пожара выяснят следователи

Отдел полиции сгорел на Кубани: причину пожара выяснят следователи

Огонь охватил 50 квадратных метров здания. Сообщение о пожаре поступило в 7:13, а в 7:21 к месту уже прибыли первые пожарные.

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