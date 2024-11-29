Габриэле Д'Аннунцио и эстетизация политики в Италии

Габриэле Д’Аннунцио оказал огромное влияние не только на всю итальянскую поэзию ХХ века и был известен не только как литератор, но и как политик и воин, который стал неотъемлемой частью итальянского героического образа времен Первой мировой войны и межвоенного периода.
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