«Новый народный фронт» намерен вынести вотум недоверия правительству Франции

Французский блок левых «Новый народный фронт» намерен вынести вотум недоверия правительству во главе с Мишелем Барнье, сообщил в эфире телеканала France 3 первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор.
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