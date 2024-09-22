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«Новый народный фронт» намерен вынести вотум недоверия правительству Франции

«Новый народный фронт» намерен вынести вотум недоверия правительству Франции

Французский блок левых «Новый народный фронт» намерен вынести вотум недоверия правительству во главе с Мишелем Барнье, сообщил в эфире телеканала France 3 первый секретарь Социалистической партии Франции Оливье Фор.

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