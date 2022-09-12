Первые зрители раскритиковали голливудскую «Иронию судьбы» в Новосибирске

Говорят, скоро кино сможет снимать нейросеть. Так вот: если бы фильм решила снимать нейросеть – он бы стал таким, как его делает, например, Марюс Вайсберг: на первый взгляд, ладно склеенным по иностранным лекалам, но абсолютно бессмысленным по сути.