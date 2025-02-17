ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Закон для кишлачников обоготятсяМинтруд разработа...
  • Людмила Лепаева
    Зубы выбить может поумнеетЧто делать, если ...
  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...

Американский ученый предложил взорвать ядерную боеголовку для спасения планеты

Американский ученый предложил взорвать ядерную боеголовку для спасения планеты

ВАШИНГТОН, 17 февраля, ФедералПресс. Американский ученый Эндрю Хаверли из Технологического института города Рочестер выдвинул гипотезу, согласно которой детонация мощной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх