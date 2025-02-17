Американский ученый предложил взорвать ядерную боеголовку для спасения планеты

ВАШИНГТОН, 17 февраля, ФедералПресс. Американский ученый Эндрю Хаверли из Технологического института города Рочестер выдвинул гипотезу, согласно которой детонация мощной ядерной боеголовки в океане может замедлить изменение климата.
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