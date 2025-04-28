Вот, собственно. Корейская Народно-Демократическая Республика официально подтвердила отправку войск в Российскую Федерацию по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»
Комментарии
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Александр Салтановский
Вот таким должен быть настоящий союзник, в отличие от многих (не будем показывать пальцами, всем и так известны ихние имена) молодцы северяне, честь им и уважение!!!
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14 час.
Ирина Литвин
Не то что те республики которые состоят в ОДКБ. Сколько Россия для них хорошего сделала а они все равно америкосам в рот смотрят. Молодцы корейские друзья
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11 час.
Зоя Гольдштаб
О бывших республиках Средней Азии и Кавказа -отдельных разговор и он БУДЕТ,ПОВЕРЬТЕ!!!!!!
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1 час.
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