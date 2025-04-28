Ким Чен Ын назвал участие КНДР в освобождении Курской области «священной миссией»

Александр Салтановский Вот таким должен быть настоящий союзник, в отличие от многих (не будем показывать пальцами, всем и так известны ихние имена) молодцы северяне, честь им и уважение!!!

Ирина Литвин Не то что те республики которые состоят в ОДКБ. Сколько Россия для них хорошего сделала а они все равно америкосам в рот смотрят. Молодцы корейские друзья