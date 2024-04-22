Собянин: Несырьевой экспорт из Москвы в дружественные страны вырос почти на 9%

А московские промышленники увеличивают свою прибыль Промышленники Москвы активно выходят на новые рынки сбыта, благодаря чему не только получают новые возможности для роста и развития, но и наращивают общий объем несырьевого неэнергетического экспорта российской столицы.
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