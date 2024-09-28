На Среднем Урале выросло число смертельных ДТП с участием мотоциклистов

Число мотоциклистов, погибших в Свердловской области, выросло по отношению к показателям 2023 года на пять человек, заявила начальник пропаганды областной Госавтоинспекции Галина Кравченко 28 сентября в ходе церемонии закрытия мотосезона в Екатеринбурге.